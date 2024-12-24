軍人政權節節敗 緬甸或變敍利亞

東盟成員國中，政治上最脆弱的是緬甸，自1948年獨立以來，殖民地時代製造出來的山區民族自治之政治局面從未改變。緬族為主的中央政府即使實行軍事統治，也不過是把緬族為主的地區控制，閉關自守，政令出不到山區。獨立時昂山將軍沒法與山區民族和解，組成不了聯邦，他的女兒昂山淑姬在70年後誓言要繼承父親未完的事業，結果無法成功，連自己的政治權位也失去。

2021年緬甸再一次軍事政變，但軍人政府仍然面對山區民族武裝的抗爭。2023年果敢同盟軍帶領的對政府軍攻擊，使緬族中央與山區民族的政治隔離與平衡打破。果敢同盟軍的勝利，竟奪取緬北重要城市的臘戍，佔據中緬邊境貿易主要的口岸。政府軍大敗，退守第二大城市曼德勒，若果敢同盟軍等攻破曼德勒，首都內比都便勢危。

民族武裝氣勢如虹 而南方果敢的盟友若開軍在若開邦攻城略地，政府軍連番覆滅，危及中國投資的皎漂港和中國自皎漂直達昆明的天然氣、石油管道。雖說若開邦交通隔阻，威脅不到仰光，但北部與西部軍區同時淪陷，緬族的中央政府與軍隊統治地區大大縮減，軍政士氣疲弱，能否擋得住果敢、若開邦，以至欽邦、克欽邦、克倫邦地方武裝的合力攻擊，頗成疑問。

戰場的形勢顯示政府軍正瀕臨潰散，中國召開的各派停火和談，或可阻民族武裝的進一步攻勢，但停火無法帶來政府軍的重整，反顯出軍人政權的軟弱。而民族武裝氣勢如虹，可吸引更多的地方勢力參加。和談拉攏不成，戰爭再起的話，政府軍可以阻擋嗎？美國的勢力會否乘勢進一步介入，一是引發仰光的動亂；二是資助更多的地方民族武裝加入內戰；三是一如伊拉克、敍利亞那樣，用資金收買軍人政府的官員和軍隊領導，讓他們放棄戰鬥，把政權拱手讓出。緬軍一直以貪污與走私見著，上一次軍人政府推動的民主化，前提是軍隊（實質是軍隊將領）佔據國家經濟的主動脈，軍人將領棄軍從商，還把持軍權與政權不放。政府的內部矛盾與士氣均成問題，是緬族中央政府與山區民族武裝對決的最大弱點。

緬甸會否變成敍利亞呢？東盟各國是不願的，中國尤其害怕。東盟無力干預，中國是有力無心，怕干預外國內政，這方面的心態更遜於俄羅斯之於敍利亞。

研究院院長 陳文鴻