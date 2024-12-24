浙江男無懼330萬「天價」 復刻蠟筆小新之家

大學畢業返農村 1比1還原 相信日本著名動畫《蠟筆小新》是不少人的童年回憶，主人公野原新之助（小新）一家搞笑且溫馨的日常生活更是令人羨慕。內媒周一報道，浙江省湖州市一名男子大學畢業後回到農村，因自幼喜歡蠟筆小新，遂萌生出復刻蠟筆小新之家的想法，更希望未來能復刻整個「春日部小鎮」。

不惜負債 望增添當地活力 00後的沈先生畢業後決定返鄉創業，為呈現《蠟筆小新》中的經典場景，不惜負債300萬元人民幣（約330萬港元），一比一還原野原一家的別墅，樓宇外形結構、用色，以及花園外牆均與動畫中一模一樣。儘管此舉面臨網民質疑是博取流量，但沈先生解釋指300萬元人民幣未包括授權費，只包含路面建設、彩繪、圍牆和廣告布等。他隨後又買了一輛廢車噴漆改造，以及建設周邊商品快閃店等。

沈先生稱，剛開始與母親分享有關想法時，對方並不理解，但最終仍給予無條件支持和一定的啟動資金。他指家鄉很少年輕人，希望此舉能為當地增添活力，並帶來發展機會，讓留守村中的長者能加入未來計劃建立的春日部小鎮上，售賣蔬果等。

《蠟筆小新》是由日本漫畫家臼井儀人創作的漫畫，故事講述一名就讀幼稚園的5歲男童小新在日常生活中，與家人、同學和鄰居發生的趣事，日子平凡瑣碎卻不乏溫馨感動，俘獲不少忠實粉絲喜愛。本報綜合報道