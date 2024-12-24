美稱錯誤自毀戰機 也門叛軍爭認擊落

美國中央司令部上周六宣稱，杜魯門號航母一架艦載F/A-18超級大黃蜂戰機在紅海被同一打擊群的巡洋艦葛底斯堡號錯誤擊落，所幸機上兩人及時彈射逃生。惟也門叛軍青年運動翌日發聲明指，組織對一艘美軍航母發動大規模襲擊，並擊落一架F/A-18超級大黃蜂戰機，說法明顯與美軍不同。

在上周六，美軍空襲也門首都薩那，擊中導彈儲存設施和指揮中心，並擊落多架攻擊無人機和一枚反艦巡航導彈。美國中央司令部當晚發聲明稱，該架從杜魯門號起飛的F/A-18超級大黃蜂戰機，在紅海被葛底斯堡號錯誤擊落，機上兩人彈射逃生，事後雙雙獲救，其中一人受輕傷；中央司令部形容這是一次誤擊事件，正在展開調查工作。

不過，也門叛軍青年運動發言人薩雷亞周日發聲明指，青年運動上周六針對位於紅海的美國航空母艦及其隨行艦隻，共發射8枚巡航導彈和17架攻擊無人機，為對方造成重大干擾，迫使戰機撤退也門領空。在行動中，組織擊落一架美國F/A-18戰鬥機，並指其當時試圖攔截青年運動發射的導彈和無人機。薩雷亞批評，美國聯同英國攻擊薩那是侵略行為。

以軍揚言與美打擊青年運動 以色列總理內塔尼亞胡則指，青年運動是伊朗邪惡軸心、恐怖主義的左膀右臂，威脅國際秩序，揚言以軍會聯同美國及其他盟友採取強而有力及精準行動，打擊青年運動。以軍較早前表示，在中東局勢升級的14個月內，青年運動向以色列發射數百枚火箭彈和無人機，其中大部分被防空系統擊落。然而，以軍上周兩度未能攔截青年運動的彈道導彈，令導彈在特拉維夫爆炸，多人受傷。

去年10月新一輪以巴衝突爆發以來，青年運動多次以無人機及導彈攻擊在紅海、阿拉伯海等地的西方目標，並要求以色列停止在加薩地帶的軍事行動。美英聯軍今年初起多次對青年運動目標發動空襲，造成重大傷亡。有部分國家譴責美英，指有關行動是對也門主權的侵犯，會加劇緊張局勢。本報綜合報道