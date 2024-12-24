韓前情報司令戒嚴筆記 寫有「引誘朝攻擊」

韓軍前情報司令

盧相源

【本報綜合報道】內媒昨日引述消息報道，南韓警方日前在總統尹錫悅發動緊急戒嚴事件核心人物之一的韓軍前情報司令盧相源的筆記中，發現了明確寫有「引誘北韓攻擊」的內容。當地警方亦已扣查尹錫悅的手機，正分析其私人通訊紀錄。

扣尹錫悅手機分析通訊紀錄 警方指，在查獲的盧相源的戒嚴筆記中，發現其中明確寫有封鎖國會、在兩韓海上分界線引誘北韓攻擊等內容，另有針對部分南韓政治、媒體、宗教、工會、法官和公務員等人的收容及處理辦法。當地輿論分析指，引誘北韓攻擊的內容表明緊急戒嚴的發動者曾試圖挑起兩韓危機，以獲得實施戒嚴的正當性。

處理此案的警方特別調查小組早前透過逮捕令，獲得涉案者的談話紀錄後，正檢查這些紀錄。警方也在努力從總統保安部門取得尹錫悅使用的安全電話及其紀錄。警方另獲得他在宣布戒嚴前不久舉行的內閣會議上，交給企劃財政部長崔相穆的一份文件，據報該文件概述了削減國會營運開支及根據戒嚴法為立法機關制訂預算的措施。