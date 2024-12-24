朝媒報道災後重建 宣傳金正恩愛民

【本報綜合報道】鴨綠江今年7月底因暴雨氾濫，導致北韓平安北道、慈江道、兩江道遭遇嚴重洪災。該國官媒周一大篇幅報道西北部洪澇災區重建任務完成的消息，並形容為「建設史上的奇迹」，大舉宣傳領袖金正恩的愛民形象。

朝中社報道近4個多月平安北道、慈江道、兩江道災區的重建過程，勞動黨機關報《勞動新聞》也頭版報道該消息。報道指，短短時間內逾1.5萬套住屋和託幼所、學校、醫院、診所等設施新建落成，並維修翻新6,000多套住屋，鴨綠江堤壩工程、河川治理、鐵路公路和橋樑等社會基礎設施也完成修復工程。

稱民眾視為「慈父」 報道提到，金正恩在洪災發生後帶頭指揮重建工程，包括指揮災區營救工作，召開旨在樹立重建方案的勞動黨第八屆中央委員會政治局第二十二次緊急擴大會議、現場視察等，青年積極響應黨中央領導，參與災後重建工作。報道又稱，災區居民和學生在平壤臨時安置期間度過愉快時光，並在平壤市民歡送下通過平壤站返鄉，民眾將金正恩視為「慈父」。