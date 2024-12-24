韓副外長稱已向特朗普 說明國內局勢

【本報綜合報道】南韓外交部副部長金烘均訪問美國，周日在華盛頓杜勒斯國際機場表示，政府從美國大選之前開始就與美國總統當選人特朗普方面保持溝通，已向其說明有關南韓戒嚴和彈劾總統等國內情況，此行目前沒有會見特朗普方面人士的計劃。

未計劃晤其陣營 金烘均表示，政府今後將繼續與特朗普方面保持溝通，因已與美方就當前情況充分溝通，沒必要向美方作進一步說明，但今後仍將通過各種機會繼續與美方共享國內情況，並強調持續推動韓美同盟、美日韓三國合作發展的重要性。他又指，韓美就重啟雙邊高層交流形成共識，因此先訪問美國，此行將商討韓美同盟發展、美日韓三國合作、重啟韓美外長會談等事宜。

金烘均是南韓發生戒嚴事件後訪美的首位外交高官，他周一將在華盛頓與美國副國務卿坎貝爾舉行會談，並會見學界人士。結束訪美後，他將前往日本東京舉行韓日副外長會談。坎貝爾曾對南韓國內局勢表示憂慮，但最近對其民主發展表達信任，相信韓美同盟將保持穩固。