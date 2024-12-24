烏無人機襲俄中部 普京矢言數倍奉還

【本報綜合報道】烏克蘭上周六對俄羅斯中部城市喀山發動無人機攻擊。影片顯示，無人機擊中一幢玻璃外牆高樓並引發火球。俄羅斯總統普京翌日矢言，要帶給烏克蘭更多破壞作為報復，「不論是誰多努力嘗試破壞，他們自身將面臨好幾倍的毀滅，並為他們企圖對俄羅斯做的事情感到懊悔。」

烏軍傳調防空兵打前線 另外，英國《衞報》上周六報道，烏軍前線部隊兵力短缺情況加劇，一些訓練有素的防空兵需調往前線填補步兵空缺。有匿名防空軍官透露，從部隊抽調人員往前線已持續了一年，雖然已失去逾半部下，但仍要滿足抽調數十人的要求。另一名受影響防空兵單位的消息人士稱，情況變得十分嚴峻，無法確定防空系統能否正常運作。

調動和重新分配往前線的防空兵，部分曾在西方受訓並擁有操作和維護防空系統專業知識，但沒有接受過任何步兵訓練。有受訪者擔憂，部分指揮官可能濫用命令，把他們不喜歡的人送到前線作為懲罰。另一個憂慮是烏軍防空兵可能在戰場投降或被俘，令防空陣地和戰術敏感資訊洩露予俄軍。

烏克蘭總參謀部沒有否認調動命令不存在，但指摘《衞報》報道不可靠且不正確。聲明寫道，重新分配對象包括後方機動火力小組、不需參與高端武器和軍事裝備維護和操作的人員，把部分後方部隊人員調往作戰部隊，就是為了完成守住前線的優先任務。