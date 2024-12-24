杜魯多失支持 傳黨友推方慧蘭接任

【本報綜合報道】加拿大前副總理兼財長方慧蘭早前因與總理杜魯多就美國關稅問題鬧分歧後辭任，杜魯多周日進一步失去執政自由黨成員的支持。據報道，希望他辭職的自由黨黨團成員日增，該黨計劃推舉方慧蘭接替他出任黨魁。

安大略省的自由黨議員上周六舉行會議，討論杜魯多的未來，據報會上75名自由黨議員中，有50人宣布不再支持他。渥太華議員阿里亞（Chandra Arya）周日亦指，數十名自由黨議員希望杜魯多下台，多數成員認為他時候到了。另有該黨議員認為，如杜魯多留任，他們無法解決問題，將令該黨在選舉中同受重創。

一名自由黨內部人士透露，杜魯多仍在考慮去留，將在渥太華過聖誕節，之後與家人一起去卑詩省滑雪度假，沒計劃在聖誕節假期期間下台。方慧蘭正考慮在自由黨的推動下競逐領導權，他們認為如果杜魯多辭職，她將是強而有力的競爭者。

華促加國勿干涉內政 另外，中國早前公布對加拿大機構及人員採取反制裁措施，外交部發言人毛寧昨日稱，加方近期以所謂侵犯人權為由制裁中方人員，為維護國家主權、安全和發展利益，保護中國公民、組織的合法權益，中方決定對加拿大有關機構及人員採取反制措施。

中方再次強烈敦促加方停止以任何方式干涉中國內政，停止在人權問題上搞政治操弄。