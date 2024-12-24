馬斯克被指將做總統 特朗普反駁

【本報綜合報道】美媒報道，美國富豪馬斯克在總統當選人特朗普的團隊中扮演過大的角色，引發的不滿日增，更傳出已將總統職位讓給對方的說法。特朗普周日在亞利桑那州鳳凰城舉行的活動上表明，自己將成為美國總統，而非馬斯克，笑稱因對方並非在美國出生。

特朗普提到又有人搞新花樣，現在出現各種各樣謠言，最新的是特朗普把總統職位讓給馬斯克。但他強調，馬斯克不會也不可能成為總統。自己會很安全，因為對方不是在他們的國家出生。馬斯克出生於南非，美國憲法規定，總統人選必須是在美國出生的公民。馬斯克此前在社交平台轉發一則推文回應，稱「民主黨說馬斯克是總統，完全是為了離間他和特朗普關係」。