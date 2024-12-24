傳特朗普擬上任首日宣布美退世衞

【本報綜合報道】英媒周日報道，美國總統當選人特朗普的交接團隊正推動於新政府上任首日，讓美國退出世界衞生組織（WHO），這將對全球衞生帶來災難性的衝擊。特朗普交接團隊未直接評論可能退出世衞一事，世衞也未置評。

根據《金融時報》，特朗普交接團隊成員告訴專家，他們有意於特朗普明年1月20日就職當天，讓美國宣布退出世衞。特朗普在2020年新冠疫情擴散期間，曾啟動美國退出世衞的程序，並指控世衞受到中國控制，但有關程序從未完成，到現任總統拜登上任首日就重啟同世衞的關係。

勢釀全球衞生界資金缺口 美國喬治敦大學全球衞生法律教授高斯丁表示，美國退出世衞將使全球衞生界出現龐大資金缺口和領導空窗，而且沒有國家會接替補上；世衞將難以應對衞生緊急事件，且將須大幅刪減科研人員員額。美國布朗大學公共衞生學院院長的吉哈表示，世衞等機構是全球疫苗研發、分配及其他治療方法的關鍵，如果不參與這些機構，下次爆發疫情時，美國將難以了解最新狀況。

強調堅決打壓跨性別行為 另一方面，特朗普周日在亞利桑那州鳳凰城出席活動期間提及跨性別議題，強調將結束跨性別的瘋狂行為，並簽署行政命令，將跨性別人士逐出軍隊以及小學、中學和高中，同時阻止他們參加女子體育比賽，表明未來華府官方政策僅會存在男性和女性兩種性別。