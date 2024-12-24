特朗普威脅收回運河 巴拿馬：剝奪不可

斥對美船收費不公 有可能落入華手中 美國總統當選人特朗普周日再度批評巴拿馬運河對美國船隻收費不公平，又警告運河可能落入中國手中，揚言要收回運河的控制權。針對特朗普的言論，巴拿馬總統穆利諾重申，巴拿馬運河永遠屬於巴拿馬，絕對沒有商量的餘地。在北京，中國強調巴方主權及獨立不容商討。

特朗普周日在亞利桑那州首府菲尼克斯的一場活動發表演講時，再次提及巴拿馬運河，重申美國要「收回」運河控制權，他稱：「巴拿馬收取的費用荒謬且極度不公，我說美國很愚蠢，這種對美國的徹底掠奪將立即停止。」他又指，不會讓巴拿馬運河落入「壞人手上」，警告中國可能掌管巴拿馬運河這個航運戰略要道。

巴方稱數代人努力爭取成果 對此，穆利諾周日發表聲明指，巴拿馬運河及其毗鄰區域永遠屬於巴拿馬，運河不是由中國、歐盟、美國或世界任何一方勢力控制，巴拿馬的主權和獨立不容談判。他指，巴美兩國1977年簽訂的條約已經承認巴拿馬對運河及運河區的主權，美國最終在1999年12月31日將運河完全交還給巴拿馬，巴拿馬收回運河獲得國際社會的廣泛支持。

穆利諾表示，數代巴拿馬人為了爭取國家的主權和尊嚴付出了生命的代價，如今運河在巴拿馬人自主管理下已成為國家不可剝奪的重要財產，不受任何外國勢力控制。他在聲明中強烈譴責任何否認這一事實的言論。

北京：巴方主權獨立不容商討 中國外交部發言人毛寧昨日表示，巴拿馬運河及周邊地區每一寸土地皆為巴方所有，巴方主權及獨立不容商討。她指巴拿馬運河是巴拿馬人民的偉大創造，也是促進全球各國互聯互通的黃金水道。中方將一如既往尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河為永久中立的國際通行水道。

美國於1914年建成巴拿馬運河，當時由其長期控制運河的營運和周邊地區。有英媒指出，中國沒有巴拿馬運河的控制或管理權。報道指，儘管條約列明美國有權在巴拿馬運河的中立性受威脅時出手干預，但分析認為不代表條約賦予美國有收回運河的權力。本報綜合報道