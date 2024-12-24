不滿訟裁賠償結果殺法官 男子判死

【本報綜合報道】河南省漯河市郾城區法院立案庭副庭長、一級法官王佳佳今年8月，遭其辦理一宗案件的原告黨××行兇報復，不幸遇害。河南省安陽市中級人民法院昨日以故意殺人罪，判處黨××死刑，剝奪政治權利終身。

畏罪服毒 昏迷獲救 據漯河市郾城區公安機關偵查，今年8月7日，王佳佳於小區停車場內，遭人用刀割傷頸部致死，疑兇為王佳佳所辦道路交通事故損害賠償案件的原告男子黨××（50歲，未婚）。翌日，公安機關在黨××家中將其抓獲時，黨××已畏罪服毒，處於昏迷狀態，送院治療後獲救。據指，今年4月，黨××駕駛電動電單車與李××駕駛的私家車發生輕度碰撞，造成黨××輕傷。經交警部門認定，李××負事故全責。由於雙方和解未成，今年7月，黨××向郾城區法院提告，求判令李××和其投保的保險公司賠償其醫療費等損失共約1.88元萬元（人民幣‧下同，約2萬港元）。

承辦此案的法官王佳佳根據交警部門認定黨××傷勢輕微及被告的答辯意見，酌定按黨××實際入住醫院15天計算住院伙食補助費、營養費、護理費、誤工費、交通費，對缺乏證據證明的其他財產損失請求依法不予支持，判令保險公司賠償黨××9,380多元（約一萬港元）。判決後，黨××對王佳佳未全部支持其訴訟請求心生不滿，持兇器進入王佳佳居住的小區停車場伺機作案。