男子登雪山遇難 當地組隊運屍

【本報綜合報道】四川甘孜雅姆雪山日前發生一宗滑墜事故，一名來自重慶的男登山者在下撤途中跌倒，不幸遇難。甘孜康定市塔公鎮政府相關工作人員表示，事發區域未對外開放，目前當地組織了20多人的隊伍上山，準備運回遇難者遺體。

事發區域未對外開放

上周六晚上，多名登山愛好者在網上發文談論該宗事故。周日，塔公鎮政府相關工作人員告訴記者，遇難者來自重慶，目前家屬已趕往康定。事發區域未開放，沿途有告示牌提醒遊客不要進入。上周六接到報警求助電話後，鎮、村和派出所等已派人上山，惜當事人被發現時已沒有生命體徵。有目擊者稱，事發時天氣條件惡劣，給救援工作造成極大困難。遇難者裝備齊全，包括冰爪等登山裝備，且具有一定的登山經驗。