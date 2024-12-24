傳前湖南省委書記遭帶走調查

【本報綜合報道】航天軍工系統出身的上海市委常委、浦東新區區委書記朱芝松早前涉嫌嚴重違紀違法受查，成為浦東新區成立32年來首位受查的區委書記，引起外界關注。消息指，與朱芝松同校的前湖南省省委書記許達哲一連兩日缺席在北京人民大會堂舉行的十四屆全國人大常委會第十三次會議。

連續兩天缺席人大會議 68歲的許達哲是湖南瀏陽人，與朱芝松同於哈爾濱工業大學機械工程系機械製造專業畢業。許達哲1984年開始加入航天系統工作，曾長期擔任中國航天科技集團公司董事長，後來擔任國家航天局局長、國家國防科技工業局局長。他2016年8月回到湖南工作，任省委副書記、省政府黨組書記、省長；2020至2021年任湖南省委書記、省軍區黨委第一書記，到齡後進入全國人大常委會工作。

許達哲最近一次公開報道為今年9月23日至27日，以全國人大常委會委員、全國人大教科文衞委副主任委員的身份，到重慶開展科學技術普及法修改工作調研。據指，今年重陽節前一天，他在湖南婁底考察時被帶走，此前他的嫡系中國航天科技集團總經理張忠陽也捲入調查。在周日舉行的十四屆全國人大常委會第十三次會議第二次全體會議，許達哲仍未出席。