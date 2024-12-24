泥鰍抗生素殘留超標10倍 涉款逾7800萬 多地拉9人

【本報綜合報道】湖南省湘潭市農貿市場早前從銷售泥鰍驗出抗生素「恩諾沙星」殘留超標10倍，當地警方上周六通報已拘捕9人，涉案金額高達7,400多萬元人民幣（約7,886萬港元）。調查顯示，上述有問題泥鰍來自廣東省。

廣東養殖 售至湖南流入市場 通報指，岳塘區警方6月接相關部門線索，得悉農貿市場內有商戶銷售添加恩諾沙星且藥物殘留嚴重超標水產品，遂在湘潭、湖南省長沙市、廣東廣州市等地抓獲9人。經查，上述問題泥鰍先由廣東兩名水產收購商從養殖戶收購大量恩諾沙星超標泥鰍，再售至長沙海鮮市場兩名水產批發商，之後銷至湘潭3名水產批發商，再經岳塘區兩名水產銷售商流入餐廳。

是次案件是近年來湘潭首宗銷售水產品添加藥物嚴重超標案例，9名疑犯已被採取刑事措施。通報指，為了降低養殖及銷售過程中病死率，部分養殖戶及商家濫用抗生素，導致殘留藥物超標。公安機關提醒，過量食用恩諾沙星會造成危害，以腸胃及中樞神經系統影響最為明顯。