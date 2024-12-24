咖啡喝出蟑螂 男子向市監投訴

【本報綜合報道】安徽合肥一名網民日前爆料稱，在連鎖品牌瑞幸咖啡中喝出蟑螂，該店售後客服前日致電網民詳述事件經過，又表示會調查，也給網民退回咖啡錢，並送優惠券。但該網民拒絕，之後向市場監管部門致電投訴。

陳先生前日對內媒稱，上周五他的朋友在瑞幸小程序上下單買了兩杯咖啡，他在合肥北城世紀金源寫字樓的門店取咖啡。兩人之後開車前往巢湖遊玩，到達目的地後，咖啡一直放在車內沒開封。直到晚上8時許，陳先生開車送朋友回家，中途喝了咖啡，卻發現有一個異物，於是吐在杯蓋上，一看竟是蟑螂，於是拿手機拍片。

他翌日早上返回咖啡店投訴，對方否認是他們造成，之後給他一個總部電話就沒回應。陳先生之後向瑞幸總部反映情況，又發送了異物的照片。

內媒前日聯絡涉事門店，店長拒絕回答問題，要求記者聯絡公司公關部。記者於是致電瑞幸客服，對方工作人員表示，有專員跟進事件並與消費者溝通。陳先生稱，瑞幸客服稱門店調查是沒問題的，但對方拿不出證據。他強調自己不要賠償，只要求門店保證衞生達標，確保門店不再出現同類情況。