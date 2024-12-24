村鎮銀行加速重組 逾百間被收購合併

【本報綜合報道】內媒上周六報道，至少75間村鎮銀行2024年被合併吸收、逾55間村鎮銀行被收購。分析指，村鎮銀行存在風控薄弱、競爭力不足等問題，透過合併吸收或收購改革重組，可提升其可持續經營能力。

遍河北山東等省市 報道指，被合併吸收或收購村鎮銀行涵蓋河北、山東、湖南、湖北、遼寧、四川、內蒙古、陝西、天津、北京等多個省市。例如，國家金融監督管理總局上周三通報，河北金融監管局批准武安村鎮銀行、圍場滿族蒙古族自治縣華商村鎮銀行獲同意收購解散，其全部資產、負債、業務、員工以及其他各項權利義務由收購行承繼。

當完成合併吸收或收購後，村鎮銀行一般會成為大型銀行新設支行或分行。一名來自華東地區村鎮銀行員工透露，當被農村商業銀行收購後，村鎮銀行員工大機會調崗，新合約基本與新東家員工類似。另一名來自遼寧村鎮銀行員工則稱，他們可以選擇留原行工作，也可進入農村商業銀行，需繳交更多「五險一金」，實際到手工資減少。