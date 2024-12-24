抱摔致少女倒地骨折 演藝夢碎 男同學拒賠

【本報綜合報道】吉林省一名女高中生去年11月準備參加表演藝術高考，卻在應考前10天突然遭培訓機構男同學抱摔倒地，導致脊椎骨折無法應考。她上周六透露，縱使法院日前一審裁定男同學需賠償兩萬元（人民幣‧下同，約2.14萬港元），不過一直未有收到，更被對方辱罵。

無視法院判付 反辱罵事主 李姓女事主稱，她出事前做過脊椎側彎手術，脊柱鑲有11支鋼釘及兩條60厘米鋼條，父母為此花費近10萬元（約10.6萬港元）培訓。她指受傷後獲鑑定為輕傷二級，不過警方未予立案，於是循民事起訴肇事董姓男同學，由於一審判賠過少，故決定提出上訴。談及董男有否賠償時，她說：「總共收到了來自傷人者一方的0個道歉，0分賠償，2次辱罵，1次造黃謠。」

兩人所屬培訓學校教師上周五稱，兩名學生優秀，李女曾有機會考獲全省前3成績，董男農村出身家境不好，備考期間家庭發生大變故。而李女本年傷病未好，去各機構面試皆被拒收，已經認清現實改學幕後。