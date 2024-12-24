鄭州小學傳捲款倒閉 負責人闢謠

【本報綜合報道】河南省鄭州市經開區多名學生家長投訴，私立寄宿小學育人學校負責人捲款潛逃，學生不能上課。育人學校法定代表人劉亞敏上周五澄清，實情是校方與教育科技公司合作出現問題。鄭州經開區教育文化體育局同日確認，育人學校仍正常運作。

王姓家長稱，育人學校近期伙食及教學出現問題，背後源於校方與合作方出現糾紛，合作方要求全校師生遷出，校方已發出搬遷過渡通知，不過網上資料顯示該校「已關閉」，更傳出校方捲款潛逃。劉亞敏對此澄清，網傳「3,000名學生無學可上」不實，在校生僅得330人，校方去年11月與河南一間教育科技公司達成合作協議，隨後合作出現一系列問題。

指涉餐廳物業合作方糾紛 劉亞敏補充，合作方控制校方餐廳及物業，師生近3個月投訴餐廳飯菜質素差，合作方卻以收租為由驅趕學生。為了避免進一步衝突，教育局協調校方下學期搬遷，卻造成家長不滿。區教育文化體育局通報，區管委會已成立工作專班調查事件，目前學校學生正常上課，所有教職員工正常履職。