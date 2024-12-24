首11月 勞資糾紛告上法庭 執行到位18.6億元

加強追索維權 受理逾133萬宗訴訟不斷 內地最高人民法院昨日召開「強化欠薪治理保障勞動權益」新聞發布會，指今年頭11個月，全國法院受理59萬宗一審勞動爭議案件、66萬宗一審勞務合約糾紛案件。同期在根治欠薪方面，全國法院受理約1,000宗不支付勞動報酬罪刑事案件、約8.2萬宗一審追索勞動報酬糾紛民事案件；截至本月中旬，共執結約6.9萬宗涉農民工案件，執行到位金額達17.2億元人民幣（約18.6億港元）。

最高人民法院副院長賀小榮稱，妥善審理平等就業權糾紛案件，依法糾正用人單位因為性別歧視、地域歧視等不予招錄、拒絕簽訂勞動合約的行為，破除各種不合理限制，推動高校畢業生平等就業、多渠道靈活就業創業。

最高法院優先處理拖糧案件 此外，落實城鄉勞動者平等就業、同工同酬，完善辦理拖欠農民工工資案件的快立快審快執通道，符合條件的案件依法先予執行，「提前救濟」，推動完善欠薪治理的長效機制，依法支持農業轉移人口有序融入城市工作以及生活。

賀小榮又指，人民法院有效實施不支付勞動報酬刑事案件司法解釋，通過刑罰手段依法嚴懲惡意欠薪行為，對惡意欠薪者形成有力震懾。對涉欠薪執行案件實行優先立案、優先執行、優先發放執行款，充分運用「點對點」等查控系統，查控被執行人財產資訊，依法適用限制高消費等強制措施，制裁惡意拖欠工資的被執行人，加大對規避、抗拒執行行為的懲戒力度。本報綜合報道