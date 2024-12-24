國安部警告 境外機關網上刺探機密

【本報綜合報道】網絡社交媒體已成為大眾互動的主要場所之一，國家安全機關工作發現，近年部分境外間諜情報機關以偽裝身份、散播流言和操縱話題等方式，利用網絡社交媒體評論區竊取國家秘密，擾亂網絡秩序，對國家安全構成威脅。

亦妄圖歪曲歷史 國家安全部昨日透過微信公眾號發文稱，國家安全機關在工作中發現，有境外間諜情報機關通過人工篩選或算法捕捉等方式，在某涉中國科技項目影片的評論區中刺探科研裝備參數、編號、研發人員等涉密敏感資訊。有境外間諜情報機關在關於中國歷史英雄人物的網絡評論區中大量刷屏野史、偽史，妄圖詆毀抹黑中國歷史文化與英雄楷模，消解民眾對英雄人物的敬仰及對歷史文化的認同。亦有境外間諜情報機關惡意設置有關敏感話題，並刷屏煽動反動言論，激化民眾情緒，試圖挑事鬧事、製造混亂。

國家安全機關提醒，面對境外間諜情報機關利用互聯網竊取國家秘密、擾亂網絡秩序等行為，民眾應保持警惕，增強安全保密意識，特別是核心涉密崗位工作人員在參與評論時，不在評論區中發布任何涉密資訊或暴露自己接觸到涉密單位、涉密人員及國家秘密的情況。如發現網絡言論中有涉及反動、敏感等危害國家安全的負面資訊，應保留證據，及時舉報；對未經證實的消息，不應盲目轉發，不編造不實資訊，不轉發造謠、抹黑國家歷史、革命歷程與發展建設等言論。