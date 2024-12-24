馬英九訪四川 稱「去中國化」不會成功

【本報綜合報道】正在大陸訪問的國民黨前主席馬英九離開黑龍江後，上周六前往第二站四川。他周一在大陸國台辦主任宋濤陪同下前往成都杜甫草堂，出席兩岸共同弘揚中華文化座談會。馬英九稱，大部分台灣人對中華文化與民族認同都有極堅定的信念，任何「去中國化」的行徑注定不會成功。他周日在四川德陽參觀三星堆博物館時，建議兩岸研究機構合作，讓更多民眾有機會了解中華文明精華。

倡兩岸研究機構合作 馬英九周一在講座上致詞稱，過去幾十年台灣曾經在傳承弘揚中華文化中扮演重要角色，如今卻面臨前所未有的危急處境，因在民進黨政治操弄下，出現「去中國化」的錯誤方向，這一代人有責任，必須要撥亂反正。宋濤也表示，長期以來民進黨處心積慮推行「去中國化」，企圖割裂割斷兩岸歷史文化的連接，兩岸同胞要認清民進黨的「台獨」本性和險惡用心，堅決抵制文化台獨。

馬英九周日參觀三星堆時表示，3,000多年前的文物能保存下來，又這麼精美，讓他相當感動。他對大陸這些年在保存各項文物與遺址上的用心表達敬佩，稱值得台灣學習與參考，建議台灣的歷史研究機構及學者可與三星堆博物館聯繫合作。他上周六在成都與四川省委書記王曉暉會面時，全程以四川話發言，提及2008年四川汶川大地震，台灣捐助多達約15億元人民幣（約16億港元），同年大陸也贈台兩隻大熊貓「團團」和「圓圓」，拉近兩岸民眾距離。王曉暉表示，馬英九長期以來堅持「九二共識」、反對「台獨」，為促進兩岸關係和平發展、深化兩岸交流交往作出積極貢獻。