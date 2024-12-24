雷蒙多談晶片競爭 「對華出口管制效用微」

倡續資助美企創新 才可保領先 美國拜登政府一直把晶片製造競賽列為重中之重，但商務部長雷蒙多受訪指，試圖在晶片競爭上阻礙中國獲取技術、取得進展只會徒勞無功，並且沒阻礙該國進步，強調聯邦政府對美國國內創新的資金支持，才是讓美國持續領先中國的原因。

美媒周日報道，負責執行拜登產業戰略的雷蒙多認為，總額527億美元（約4,110億港元）的《晶片與科學法》刺激美國公司投資半導體製造，並在未來科學領域創新，這一切比出口管制更重要。她指出，努力將中國排除在敏感技術外仍很重要，但出口管制只令中國向全球技術主導地位邁進的步伐減慢，影響微乎其微，更多的是障礙。

雷蒙多強調，戰勝中國的唯一辦法是保持領先，美國必須跑得更快，在創新方面超越中國，才是取勝之道。這並非雷蒙多首次提出有關論調。在去年2月，她在美國喬治城大學演講時，就公開闡述拜登政府應對半導體領域中國競爭的兩套戰略。她當時指出，防禦戰略是出口管制，不讓中國獲得美國的高端技術；但進攻性戰略更重要，就是投資美國。

憂特朗普改方針釀錯誤 惟美國總統當選人特朗普已表明，很可能改變拜登目前推行的產業政策。其發言人表示，特朗普更喜歡「制訂關稅、減稅、削減監管，釋放美國能源」，而不是讓企業直接獲得政府資助。由於《晶片與科學法》未來的不確定性，許多補貼申請企業急於在明年1月20日之前獲得資金。

雷蒙多承認，有些規定的確阻礙了美國的競爭力，但給企業開出空白支票、令其可為所欲為更是巨大錯誤。本報綜合報道