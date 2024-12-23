北約拉攏加入 瑞士更加警惕

瑞士一直宣稱自己是中立國家，然而懾於與歐盟及美國的緊密經濟及貿易關係，不單止在面對西方制裁俄羅斯時，不得不某程度上停止與俄國的經貿往來，也一度凍結俄羅斯在瑞士的資產。

另一方面，北約為了擴張聲勢，不斷招引瑞士加入。雖然最近的民意調查顯示，91%瑞士民眾支持國家保持中立，但仔細分析發現，他們理解的中立其實有不同內涵。對於軍事合作，有52%受訪者支持與北約合作，30%受訪者更支持加入北約。年輕人相對不接受瑞士加入北約，但教育程度較高者，反而更傾向支持與北約軍事合作，甚至加入北約。而歐盟的調查，亦顯示歐洲政治精英普遍傾向支持北約，儘管他們不會公開表達這個立場。

瑞士聯邦委員會這個政府機構，最近3年先後發表了4份政策白皮書，倡導在國家安全問題方面，要多與北約及歐盟合作，這是瑞士政府從未有過的親西方積極性。2024年的白皮書更提出，瑞士的軍備體系應和北約武器、通訊及統領體系結合，以達到更佳的運作及提升水平。

中立派堅持不結盟 一個官方解釋是，瑞士身處法、德、意3個友好的北約大國中間，對於可能有外來的國家安全威脅，自然要和3國有緊密的聯繫及合作 。然而，有關計劃會把瑞士軍隊結合成為北約軍隊可運作的部分，並加入北約「天空之盾」防空計劃，這被質疑是犧牲瑞士軍隊的自主和獨立性！

北約拉攏瑞士加入，是希望成功之後可吸引另一個表面中立的國家奧地利加入，使中歐的反俄力量可以連成一片。然而，北約及歐盟愈是拉攏，瑞士堅持中立的力量就愈提出要警惕，因為無論是原本就反北約及反歐盟的意大利極右總理梅洛妮，或是法國現時不斷壯大的國民聯盟、左翼新人民陣線，以至同樣冒升的德國民粹右派另類選擇黨、民粹左派莎拉‧瓦根克內希特聯盟，都堅持反對拱火俄烏戰爭，甚至要退出北約，亦支持退出或起碼改革歐盟，它們正在撼動歐盟的好戰政府及北約。

因此，北約拉攏瑞士加入，是希望可以「沖喜」。而瑞士中立派則堅持不結盟及經濟獨立，不支持制裁任何交戰國家，支持緩和而不是升級戰爭。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻