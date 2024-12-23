貓頭鷹闖民宅化身聖誕樹頂裝飾

聖誕節將至，許多人已將家中布置得充滿節日氣息。美國維珍尼亞州阿靈頓縣一隻貓頭鷹近日意外從煙囪闖入一處民居後，徑直飛向屋內的聖誕樹頂上，踩踏並頂替原本高掛樹尖上的星星裝飾，更露出一副理直氣壯的模樣。牠最後被當地動物福利機構人員帶走，並順利放歸野外。