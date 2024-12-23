清華簡整理文獻 涉夏朝西周早期歷史

【本報綜合報道】近2,500枚珍貴戰國竹簡2008年入藏中國清華大學，被學界稱為「清華簡」。校方上周五舉辦發布會，介紹有關最新研究成果，以及其校釋、英譯工作的最新進度，以促進清華簡海外傳播及研究。

助研戰國先秦治國思想 清華簡新整理出3篇竹書，均為傳世文獻未見佚籍，分別是訓典類文獻《成後》、《昭後》，涉及西周早期歷史，以及成王、昭王的治國理念，是在楚地傳抄、散失已久的重要歷史文獻，對研究先秦治國思想具重要史料價值；長篇竹書《兩中》內容則涉及夏朝初期的歷史傳說和上古政治思想等內容，體現了中道思想，對研究戰國時期政治思想、夏朝早期歷史具有重要價值。

自2011年發布第一輯研究成果以來，清華大學每年推出清華簡整理報告，此前已順利出版13輯。該校出土文獻研究與保護中心主任黃德寬教授表示，總共將出版16輯，計劃未來兩至3年完成全部整理工作，之後將着重挖掘闡釋和整理傳播清華簡重要內涵及重大價值。

另外，《清華大學藏戰國竹簡校釋》叢書計劃共出版18卷，將艱澀難懂的戰國竹書翻譯成通俗易懂的白話文向讀者普及推廣，目前該叢書已出版第一輯1至4卷。