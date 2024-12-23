有形物理存在負時間 探索量子現象闢新徑

【本報綜合報道】加拿大安大略省多倫多大學研究人員今年9月發表論文稱，團隊通過創新的量子實驗證明，發現「負時間」現象不僅是理論概念，而是存在於有形物理意義上，值得仔細研究，引起外界關注及質疑。研究人員上周五強調，研究結果不違反愛因斯坦的狹義相對論，而「負時間」亦並非意味時間旅行有可能。

惟非意味時間旅行有可能 研究團隊多年前開始探索光與物質之間的相互作用。當光子穿過原子時，部分光子會被原子吸收，原子再把光子發射出去，這種相互作用會改變原子狀態，使它暫時處於高能量或「激發」狀態，隨後恢復正常，團隊則是測量原子在激發狀態的時間長度。研究論文作者之一斯坦伯格（Aephraim Steinberg）指，結果發現該時間長度是負值，意即持續時間小於零。

有學者指，該團隊實驗中的負時間與時間流逝無關，只是一種描述光子如何通過介質及其相位如何移動的說法。不過，領導研究團隊的安古洛（Daniela Angulo）和斯坦伯格反駁稱，研究填補光為何不總是以恒定速度傳播的重要空白，承認論文標題「負時間」一詞存在爭議，但強調目前無科學家對實驗結果提出質疑。他又指，雖然實際應用仍遙不可及，但這些發現為探索量子現象開闢了新的途徑。