斷臂海軍獲饋贈 裝義肢扮聖誕老人

周三是聖誕節，節日總會令人聯想到「奇迹」和「饋贈」等字眼。美國傳媒上周六報道，田納西州謝爾比縣孟菲斯一名退役海軍30年前在事故中失去左前臂，此後在機緣巧合下，與妻子一同扮演聖誕老人為社區帶來歡樂。他今年獲得一個新的「好幫手」，在英國一間醫療機械公司的協助下，成為全球首名擁有仿生義肢的「聖誕老人」。

67歲的廷德爾（Mike Tindall）於1994年一場工作事故中受傷，導致左前臂被截肢。他此後一直從事扮演聖誕老人的工作，坦言儘管失去左手為其工作帶來一定挑戰，但從未想過放棄。他早前在德州一間診所試戴仿生義肢，成功拿起桌上的熱朱古力及餅乾等物品。

稱被裝追蹤器 逗樂兒童 該間醫療機械公司的聯合創始人佩恩（Samantha Payne）表示，很高興能協助廷德爾完成聖誕老人的使命，讓他能在節日為兒童帶來更多歡樂。廷德爾表示，每當兒童看到其仿生義肢發出燈光時，他會笑稱這是聖誕老人太太為他安裝的追蹤器，孩子們聽到都覺得非常有趣。

險截肢扮演者 奇迹康復 除此之外，新澤西州帕特森鎮73歲的聖誕老人扮演者菲耶羅（Ronald Fierro）患有糖尿病，他今年夏天發現腳趾和腳跟變黑，險些需要截肢，所幸發現及時並經過手術治療，目前已經康復。其主治醫生形容，考慮到菲耶羅的健康狀況及傷口感染等情況，對方今年能再次在節日期間為眾多孩子帶來歡樂，確實是一個聖誕節奇迹。本報綜合報道