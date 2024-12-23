國防官聚快餐店 食漢堡謀劃戒嚴

南韓風波內幕續掀 南韓總統尹錫悅戒嚴風波內幕愈揭愈多，國防部情報司令部現任及前任司令官於緊急戒嚴前兩天，即本月1日竟然相約在京畿道安養市一家快餐店吃漢堡討論戒嚴計劃。事件曝光後在南韓社交平台引起熱議，掀起改圖熱潮，有網民更提議餐廳推出「戒嚴漢堡」及「戒嚴套餐」。

國防部情報司令部司令官文相皓（音譯）少將、前司令官盧相源等人在「樂天利」餐廳展開「漢堡戒嚴會晤」，警方已掌握漢堡店閉路電視拍到的影像。調查發現，盧相源率先提議去「吃個漢堡」，警方判斷當時盧相源已下達「戒嚴即將到來，做好準備」的指示。

疑擬嘈雜環境掩蓋會議內容 文相皓、盧相源已被警方緊急逮捕，文相皓涉嫌於戒嚴令頒布後，指示向位於京畿道果川市的中央選舉委員會派兵。他還涉嫌調派情報司令部特種部隊企圖扣留國會議員，疑為提前知悉並策劃緊急戒嚴計劃的關鍵人物之一。分析認為，文、盧等人選擇在快餐店開會，可能是考慮到餐廳環境開放及嘈雜，混在普通用餐人群中隱匿行蹤，同時掩護敏感會議內容。

網民籲推戒嚴餐 店方稱困惑 不少南韓網民在樂天利的官網留言稱「美味到國家都被推翻了都毫不知情」、「請推出戒嚴漢堡套餐」，還有人嘲諷「又不是小學生，怎麼會有（司令）在樂天利謀劃戒嚴？」，樂天利總部回應指，公司只是經營漢堡店，與政治扯上關係感到困惑，目前沒有推出任何與戒嚴或彈劾相關的商品計劃。

最大在野黨共同民主黨敦促代理總統職務的總理韓德洙於周二前，頒布針對尹錫悅的《內亂特檢法》和第一夫人金建希的《金建希特檢法》。共同民主黨黨鞭朴贊大指，若韓德洙不在限期前頒布兩項特檢法，將立即追究其責任。南韓副外長金烘均昨日開始出訪美國和日本，為期5天，盡快平息因尹錫悅彈劾案而導致外政策基調動搖的憂慮，同時確認韓美日合作體系。本報綜合報道

情報司令部司令官 文相皓 前司令官 盧相源 網友調侃「漢堡戒嚴會晤」，以AI製作各種諷刺圖。