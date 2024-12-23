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瓦努阿圖再爆6.1級地震
太平洋島國瓦努阿圖昨日凌晨2時30分發生黎克特制6.1級地震，未有傷亡或財產損失報告。震央位於首都維拉港以西30公里處海域，震源深度39.9公里。維拉港附近海域上周二發生黎克特制7.3級地震，確認十多人喪生，200多人受傷。（綜合報道）
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