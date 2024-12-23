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暴風雪襲日本海沿海地區
日本東北及西部沿日本海地區受暴風雪吹襲，部分地區一晚降雪40多厘米，預計風雪會持續到今日，可能影響交通。東北同本州中部的日本海沿海地區預計風力每小時72公里，陣風風速更會逾100公里。氣象廳稱，日本海沿海廣泛地區受冬季氣壓和寒流影響出現大風雪。（綜合報道）
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