烏無人機奔1379公里 3波襲俄民用設施

喀山住宅樓起火 俄指遷怒辦金磚峰會 烏克蘭無人機上周六遠程奔襲距離邊境1,379公里外的俄羅斯城市喀山，擊中高層住宅引發爆炸起火。喀山官員證實受襲，但沒有人員傷亡。俄羅斯總統普京已聽取事件匯報，並與喀山所在的韃靼共和國行政首長明尼哈諾夫通電話。

俄羅斯國防部表示，上周六早上7時40分至9時20分，烏克蘭無人機從不同方向分3波次襲擊喀山民用基礎設施。俄軍防空系統擊落其中3架無人機，另有3架無人機在電子戰系統壓制下墜毀。韃靼斯坦共和國稱，喀山當天共記錄到8宗無人機來襲，其中一宗發生在工業區，一宗發生在河流上空，6宗發生在居民區，工業區內的輪班員工已撤離避難。

工人撤離 當地停活動2天 喀山市政府稱，無人機襲擊蘇維埃區和基洛夫區導致住宅起火，居民安全撤離並提供禦寒衣物與食物。無人機來襲期間，部分學校緊急疏散學生，他們在地下室躲避，俄羅斯聯邦民航局一度暫停喀山機場飛機升降。為確保安全，喀山所有群眾活動暫停兩天。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指摘，烏克蘭報復喀山早前成功舉行金磚國家峰會而施襲，並把軍事失敗發洩在俄羅斯平民身上。俄烏戰爭前年2月爆發後，烏克蘭多次使用無人機襲擊俄羅斯邊境及首都莫斯科等地，距離前線逾千公里的喀山屬於縱深地區，過往認為相對安全。

距前線甚遠 過往認為安全 俄羅斯副外長里亞布科夫批評，即將卸任的美國總統拜登千方百計破壞繼任人特朗普的俄烏和平計劃。普京指出，俄美關係有可能改善，但要以俄羅斯利益為基礎。普京認為俄羅斯的對手正在升級局勢，俄方會回應一切挑戰，但沒有必要用第三次世界大戰來嚇唬任何人。本報綜合報道