土耳其促敍解散庫爾德武裝組織

【本報綜合報道】敍利亞反對派武裝沙姆解放組織被指是在獲土耳其政府支持下，推翻巴沙爾‧阿薩德政權。土耳其外長菲丹上周六向敍利亞新政權喊話，要求解散庫爾德武裝組織，否則土耳其將不惜代價保護國家安全。

稱不惜代價保護國安 菲丹表示，庫爾德武裝組織應立即解散，如果敍利亞新政府不能解決土耳其的擔憂，土耳其將不惜一切代價保護國家安全，但首選方案是敍利亞新政府在維護該國領土統一、主權和完整的前提下解決此問題。他又指，土耳其與沙姆解放組織過去在反恐行動的情報共享方面合作良好。

菲丹不認為美軍最近向敍利亞增兵是正確的決定，與回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）的戰鬥是美國繼續支持敍利亞民主力量（SDF）的藉口，打擊IS的任務只有把IS分子關進監獄一事。他說，土耳其不贊成任何外國基地留在敍利亞，但選擇權在敍利亞人民手中。

巴沙爾‧阿薩德倒台之後，土耳其支持的武裝組織敍利亞國民軍與SDF在敍利亞北部戰鬥。在美國調解之下，雙方於日前達成了停火協議。