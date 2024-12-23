美巡洋艦誤擊同袍 F18墜毀2機師跳傘逃

航母打擊群於紅海遏制青年運動 美國海軍杜魯門號航空母艦上一架艦載F/A-18F超級大黃蜂雙座戰機，上周六遭同一打擊群的葛底斯堡號（CG-64）導彈巡洋艦錯誤擊落。戰機墜毀在紅海，兩名機師成功彈射跳傘獲救，其中一人受輕傷。

根據美國中央司令部聲明，遭誤擊墜毀的F/A-18F隸屬第一艦載機聯隊，在紅海上空飛行期間遇上葛底斯堡號開火，強調戰機不是敵軍火力擊落。雖然中央司令部沒有提及具體部隊番號，但杜魯門號只有一支F/A-18F中隊，它是來自維珍尼亞州奧西阿納海軍航空站的第11攻擊戰鬥機中隊（VFA11，外號紅色開膛手）。

涉事艦長負責指揮防空作戰 誤擊發生時，杜魯門號打擊群執行精確打擊任務，以也門首都薩那的叛軍青年運動導彈儲存庫和指揮控制設施為目標，打擊群同時在紅海海域擊落青年運動一枚巡航導彈和幾架無人機。葛底斯堡號擁有100個多個垂直發射單元，能發射導彈攔截各種威脅，目前未知道當時使用的武器型號。值得一提的是，巡洋艦艦長同時是美國海軍航母打擊群的防空指揮官，負責指揮艦隊的防空作戰。

新一輪以巴衝突去年10月爆發後，青年運動在亞丁灣襲擊和挾持多艘貨船。由美國主導的多國聯盟去年12月起組建國際海上安全部隊，展開代號「繁榮衞士行動」，旨在結束青年運動封鎖紅海通往以色列的航道，並反擊青年運動對前往以色列或與以色列相關的國際海上貿易威脅。

同款戰機21年前遭誤擊 對上一次發生誤擊F/A-18系列艦載機事件已是21年前，兩架美國海軍大黃蜂戰機在伊拉克執行任務後返回小鷹號航母。當兩架大黃蜂經過美國陸軍一個愛國者導彈營陣地時，地面上的操作員以為是伊拉克戰機，連續發射兩枚導彈擊中其中一架大黃蜂，導致機毀人亡。

葛底斯堡號是提康德羅加級巡洋艦，以維珍尼亞州諾福克海軍基地為母港，上周隨杜魯門號進入紅海。美國政府問責辦公室本月17日發布審計結果稱，海軍升級7艘提康德羅加級巡洋艦花費近37億美元（約289億港元），其中18億美元（約140億港元）用在4艘巡洋艦上，卻最終沒有投入使用就退役。最終僅有兩艘完成升級，分別是去年2月返回加州聖迭戈海軍基地的長津湖號（CG 65）及葛底斯堡號。本報綜合報道