冰雪大世界開園 黃牛票炒至逾萬元

【本報綜合報道】黑龍江哈爾濱冰雪大世界上周六上午10時開園，早上6時園區外已出現人龍，第一名排隊的市民更於凌晨3時已到達園區。當日，哈爾濱最低溫度為-22℃。

零下22℃ 民眾通宵排隊 黑龍江哈爾濱冰雪大世界為全球最大冰雪主題樂園，面積達100萬平方米。因擔心園內一些熱門項目的排隊時間長，不少人天未亮便到園區排隊等候入園。哈爾濱地鐵集團表示，上周六從早上6時至上午10時，冰雪大世界地鐵站進出站客流突破一萬人次，哈爾濱市交警部門派出200多名警力保障園區周邊交通安全。

在微信公眾號、攜程、抖音、美團等網絡購票平台上，園區首日門票均已售罄。而哈爾濱冰雪大世界官方微信售票平台顯示，一周內園區的成人票亦已售罄。由於門票「比演唱會門票還難搶」，有遊客向黃牛求售。原價3,988元（人民幣‧下同，約4,290港元）的臻享雙人票，炒至超過一萬元（約1.07萬港元）。

為推動東北地區冰雪經濟發展，國家發改委日前提出方案稱，可探索設立地方冰雪日和專門假期，優化過境免簽政策，吸引國內外遊客。方案又要求增加冰雪旅遊旺季列車班次、航線航班供給；深化東北區域內冰雪旅遊合作，策劃推廣冰雪旅遊路線，促進跨區域聯動發展。