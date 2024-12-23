台旅宿元旦起減塑 禁主動供牙刷牙膏

沐浴乳不得少於180毫升

台灣環境部去年公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，2025年1月1日起生效，料影響約1.4萬多家觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業業者。業者如違反規定，可罰款1,200元至6,000元（新台幣‧下同，約290至1,450港元）。規定指，業界不得提供容量少於180毫升的液態盥洗及保養用品，包括洗頭水、護髮素、沐浴乳及乳液。不過，水療、游泳池等附屬設備、服務設施、客房以外的經營設施則不在管制範圍內。