跨省拘色情小說作者 龍頭判囚5年半

【本報綜合報道】安徽省警方自今年6月以來，以涉嫌淫穢物品牟利罪，跨省抓捕50多名在台灣網絡平台書寫女性向色情耽美小說的作者。有龍頭作者被判囚5年6個月，更多作者獲判緩刑並留有案底，有人因此失去成為公務員資格。

一眾作者活躍於伺服器在台灣的「海棠文化線上文學城」網站，安徽警方今年6月20日以涉嫌制作、傳播淫穢物品牟利罪，在重慶、浙江、福建、雲南等地上門抓捕10多名龍頭作者。網站翌日關閉，對外聲稱升級維護，至6月29日重新開放。部分作者繼續更新小說，但警方7月底開始第二次抓捕。12月中旬，部分作者陸續獲判決，稿費金額少於25萬元人民幣（約26.6萬港元）的作者可獲緩刑，但未能退贓的作者判處更長刑期。

有人稱要繳納罰款眾籌 為繳納罰款，多位作者自今年8月起在社交平台公開籌款，附上逮捕或取保告知書、醫院檢查報告和居住環境照片。有未被捕的作者向網站申請註銷帳號，希望消除證據，但網站編輯保留各人文章。許多讀者批評網站害人，讀者猜測網站不希望作者離開，影響網站盈利。