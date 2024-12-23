微短劇片名低俗乏內涵 廣電總局擬加強規範

流量、利益成為部分微短劇製作和播出平台敢於在片名方面走偏、打擦邊球的重要動因。管理提示指出，自今年2月總局實施微短劇「分類分層」審核管理政策以來，微短劇從業者努力調整創作方向，提升思想文化內涵。聚焦民眾對美好生活的嚮往為主題，創作了一批大眾喜聞樂見的不俗之作。不少微短劇以形象生動、內涵豐富的片名，激發用戶對片名和劇情的雙重愉悅。與此同時，由平台負責自審的其他微短劇，雖然內容違規問題已大幅減少，但片名譁眾取寵、低俗庸俗的頑疾，嚴重拉低了微短劇行業整體形象，亟待治理。