人大常委開會審議執法檢查報告

會議聽取全國人大常委會執法檢查組關於檢查企業國有資產法實施情況的報告；全國人大常委會執法檢查組關於檢查黃河保護法實施情況的報告；關於2023年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告，當中提到截至2024年9月底，有關地方、部門和單位共整改問題金額5,380多億元人民幣（約5,756.6億港元），制訂完善規章制度1,300多項，追責問責2,800多人。

此外，會議聽取關於財政防災減災及應急管理資金分配和使用情況的報告；關於耕地保護工作情況的報告；關於整治群眾身邊不正之風和腐敗問題工作情況的報告，當中提到二十大以來，全國監察機關共查處群眾身邊不正之風和腐敗問題76.8萬件、處分62.8萬人，移送檢察機關兩萬人。會議聽取關於2024年備案審查工作情況的報告，當中提到認真做好香港、澳門兩個特別行政區本地法律備案審查工作。