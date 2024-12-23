上海港貨櫃年吞吐量 突破5000萬標準箱

【本報綜合報道】停靠在洋山港的遠洋巨輪上一個貨櫃昨日被順利吊起，標誌着上海港今年貨櫃吞吐量突破5,000萬個標準箱，成為全球首個突破該數字的貨櫃碼頭。

連續5年居全球航運前3 目前，上海港擁有近350條國際航線，覆蓋全球200多個國家和地區、700多個港口。國際航運網絡構建持續提升上海港對全球航運資源的配置能力，航運金融、保險、國際海事仲裁等功能的集聚和能力提升，令上海國際航運中心在全球航運中心城市綜合實力排名中連續5年穩居全球前3。

上港集團生產業務部副總經理楊焱濱表示，今年上海港貨櫃吞吐量的增長主要得益於外貿出口重箱、國際中轉箱、水水中轉量的持續增長。近年來，上海港與長三角以至長江經濟帶沿線港口的深度合作，持續發揮腹地優勢。楊焱濱指出，2024年，上海港水水中轉比例預計達60%，創歷史新高。

綠色發展方面，上海港已實現液化天然加注常態化發展，並成功完成對大型貨櫃船綠色甲醇燃料「船船」同步加注作業。