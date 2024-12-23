美發表中國軍力報告 華斥干政渲染威脅論

提到台灣問題，張曉剛指解放軍在台灣附近海空域開展演練活動，針對的就是外部勢力干涉和「台獨」勢力挑釁，是捍衞主權和領土完整的必要之舉。美方加緊與台灣地區軍事勾連，通過軍售軍援加速武裝台灣，只會助長「台獨」的囂張氣燄，推高台海緊張局勢，甚至導致衝突和戰爭。北京敦促美方停止美台官方往來和軍事聯繫，停止縱容支持「台獨」分裂勢力，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。