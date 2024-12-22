兩岸國際

英拍賣球形雞蛋 成交價近2000元
英國伯克郡男子波納爾（Ed Pownell）早前從拍賣行競得一顆球形雞蛋，並捐贈予牛津郡一間慈善機構。機構隨後在拍賣會上以200英鎊（約1,940港元）成交價拍出雞蛋，並將籌得善款用作支持牛津郡年輕人發展的資金。據指，該顆雞蛋最初由蘇格蘭一間雜貨店售出，因其獨特形狀而被用作拍賣。
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