河南車伕自學英語 接待遊客被載入書

熱心講解協助翻譯 獲讚旅程最好經歷 正所謂書到用時方恨少，在職人士持續進修及自我增值方能闖出一片天地，中國河南省開封市一名57歲的三輪車伕，簡直是這個道理的真實寫照，以自學的一口流利英語，至今接待了外國遊客將近800次，不但在網上走紅，還被外國遊客推薦寫入旅遊界天書《孤獨星球》（Lonely Planet）。

自小已感興趣從不曾丟下 內媒上周四報道，出生於新疆的許世傑早在中學時期已對英文感興趣，雖然試過因不合格而留級，但經過拚命默單字、背句型，成績驟然提升，更獲父親買英漢字典等書鼓勵。可惜因家庭經濟原因，他未能讀完高中，而是去了磚瓦廠工作，後來報名參軍，期間不曾丟下英語，堅持自學。

對走紅只當幫人自我鞭策 退伍後，許世傑當起三輪車伕謀生，此時仍未想過學習英語有何用武之地，直至2003年第一次鼓起勇氣應用英語口語，接載一名瑞典遊客尋找賓館落腳，更幫忙翻譯、訂房間，才嘗到知識甜頭。此後每次接到外國遊客，他都會用英語講解每個景點，幫忙找賓館、酒店、換錢、買車票，並用英文寫下日記，還請對方寫感想，至今已寫了6大本日記。

近日，有女遊客拍下許世傑用英語自我介紹說叫「Jason」的影片，讚他是「開封寶藏三輪車叔」，笑言花8元人民幣（約8.53港元）找了個雙語導遊太值。網民才發現一些國外遊客談到開封時，往往都讚遇到許世傑是中國行中最好的經歷，《孤獨星球》甚至寫了其手機及家中電話號碼，吸引很多外國遊客慕名找他。許世傑不太會用社交網，但對網上走紅感到坦然，只稱樂意助人同時鞭策自己更努力學英文。本報綜合報道