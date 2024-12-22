華助升級雲壤基地 柬國授權日本訪問

靠近南中國海與馬六甲海峽 柬埔寨參議院主席洪森上周五表示，日本獲得雲壤海軍基地的訪問權。雲壤海軍基地面向泰國灣，靠近南中國海與馬六甲海峽。基地的升級改造獲得中國資助。日本成為繼美國後，另一個獲授權訪問雲壤海軍基地的國家。

日本強調將深化與華合作 洪森會見到訪的日本國家安全保障局長秋葉剛男，期間宣布允許日本訪問雲壤海軍基地的決定。秋葉介紹日本最新制訂的《國家安全保障戰略》，該戰略旨在應對地區形勢的變化，特別強調加強與中國等夥伴國及大國的對話與合作。他指出，缺乏對話與合作，尤其是與中國的合作，地區的穩定與發展將面臨挑戰。

秋葉重申，日本致力於深化與柬埔寨及東盟成員國和大國之間的合作，為地區和平與發展作出貢獻。洪森強調，和平是社會發展與進步的基石，並表示日本的國家安全保障戰略調整與柬埔寨的理念高度契合，兩國將共同致力於鞏固地區和平與安全。洪森指出，若沒有和平，談論人權、民主與發展便無從談起。

洪森進一步提到，柬埔寨與日本在國防領域的合作不斷深化，特別是在海軍和陸軍交流方面，體現了兩國全面戰略夥伴關係的不斷發展。柬埔寨支持日本提出的自由開放的印太戰略，並強調任何戰略或倡議必須遵循三項原則，即促進和平、發展與合作，而非製造對立；不作為反對任何國家的工具；尊重東盟的中心地位。

柬籲中日加強對話增互信 關於當前地區的緊張局勢，洪森分析稱，問題的根源在於大國之間缺乏互信，以及外部勢力過度干預地區事務，導致各國加劇軍備競賽。洪森呼籲日本與中國加強對話，以增進互信，緩解地區緊張局勢。

此外，洪森與秋葉還就國際熱點問題進行了深入交流，包括俄烏戰爭等議題。本報綜合報道