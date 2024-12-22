王毅晤塞爾維亞外長 拓合作

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅上周五在天津與塞爾維亞外長久里奇舉行會談。兩國同意保持高層交往，密切經濟合作，加強互聯互通，推動雙邊關係取得更大發展。

王毅指，兩國元首決定構建新時代中塞命運共同體，開啟雙邊關係新篇章；中塞傳統友誼在共同反對強權和霸凌中形成，在捍衞獨立和主權的鬥爭中淬煉，在互利合作和共同發展中培育，經受了國際風雲變化考驗，必將歷久彌堅，兩國也因此成為名副其實的鐵桿朋友。王毅表示，中塞關係走在時代前列，順應歷史正確方向，中方願同塞方一起，不斷開創兩國關係的新前景。

王毅又指，中國經濟保持高質量發展，在主要經濟體中繼續獨佔鰲頭；中國正不斷完善高水平對外開放體制，不僅為中國發展提供動力，也將為包括塞爾維亞在內的世界各國提供新的合作機遇，歡迎塞爾維亞搭乘中國發展快車，攜手實現各自的現代化。

塞國堅定奉行一中政策 久里奇表示，對華關係是塞爾維亞的外交支柱，深化對華合作已成為塞爾維亞跨黨派和全社會共識；塞方將繼續堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方維護國家主權和領土完整。期待同中方一道，落實好兩國元首重要共識，中國在國際事務中發揮平衡和建設性作用。久里奇重申塞方支持中方提出的所有重大倡議，支持推進中國同中東歐國家合作，期待同中方密切溝通協調，共同應對全球挑戰。