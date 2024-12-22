未攔也門叛軍導彈 特拉維夫捱炸16傷

【本報綜合報道】也門叛軍青年運動昨日凌晨向以色列特拉維夫發射一枚高超音速導彈，以軍攔截失敗，特拉維夫拉響防空警報，大批民眾在睡夢中驚醒避難。導彈擊中當地一個公園，造成至少16人受傷。青年運動發言人聲稱，導彈擊中特拉維夫—雅法地區一個軍事目標。以軍則承認未能攔截。