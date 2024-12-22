12月22日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月22日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
未攔也門叛軍導彈 特拉維夫捱炸16傷
特拉維夫一個公園遭青年運動導彈襲擊。
【本報綜合報道】也門叛軍青年運動昨日凌晨向以色列特拉維夫發射一枚高超音速導彈，以軍攔截失敗，特拉維夫拉響防空警報，大批民眾在睡夢中驚醒避難。導彈擊中當地一個公園，造成至少16人受傷。青年運動發言人聲稱，導彈擊中特拉維夫—雅法地區一個軍事目標。以軍則承認未能攔截。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241222-1222_00180_005/未攔也門叛軍導彈--特拉維夫捱炸16傷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc