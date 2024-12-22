美高官晤敍國沙姆組織首腦 宣布撤銷對其懸紅緝捕
【本報綜合報道】美國國務院3名高官上周五抵達敍利亞首都大馬士革，是巴沙爾‧阿薩德政權倒台後首次，他們與沙姆解放組織等反對派武裝的領袖會面。美國外交代表團原定當日在敍利亞首都大馬士革舉行的記者會，出於安全考慮而取消，但代表團據稱與沙姆解放組織首腦朱拉尼進行積極會晤。
代表團成員包括美國負責近東事務的助理國務卿利夫（Babara Leaf）、美國總統人質事務特使卡斯滕斯（Roger Carstens）、敍利亞問題特使魯賓斯坦（Daniel Rubinstein）。利夫表示，會談非常富有成效，沙拉給人的印象是務實，美方將根據行動而不是言語來判斷，重申敍利亞新政府應該具包容性，亦必須確保恐怖組織不會構成威脅。美方宣布取消對朱拉尼的懸紅緝捕。
美擊殺敍IS分支領袖
美國中央司令部上周四對敍利亞代爾祖爾省發動精確空襲，擊殺了回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）的敍利亞分支領袖優素福（Abu Yusif），以及另一名IS分子。
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