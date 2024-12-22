疑犯反回教 稱遭德政府監視迫害

【本報綜合報道】德國馬格德堡上周五發生汽車衝撞人群事故，不排除是恐怖襲擊。知情德國高級安全官員透露，被捕的沙特阿拉伯裔疑犯是反回教分子，不滿德國政府容忍極端回教主義，曾稱感覺自己被德國政府迫害。

稱為逃離神權統治而移民 疑犯於2006年從沙特前往德國，聲稱是為了逃離沙特的回教神權政治統治，他在德國取得難民庇護，之後獲得永久居民身份，住在薩克森—安哈爾特州的貝恩堡市，任職醫生和心理治療師。他以反回教和女權活動人士身份活躍於當地一個小型沙特社區，並經營一個網站和多個社交平台帳戶，警告回教化的危險和為尋求庇護者提供建議。他亦經常發貼文關注女性在中東被迫害的問題。

施襲前數日，疑犯曾在社交平台發文批評德國政府推廣回教化，又聲稱自己因為對宗教的批判立場而被政府監視和迫害，建議尋求庇護者避免到德國，因為德國政府容忍極端回教主義。目前未知疑犯行兇動機，有美媒指出疑犯的背景不符合近年實施恐怖襲擊的施襲者特徵，他們大多是來自敍利亞、阿富汗或中亞的極端化年輕人，安全部門近月都是警惕這類人。