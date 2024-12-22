德房車撼聖誕市集5死200傷 拘沙特男疑涉恐襲

之字形衝400米 人群受驚尖叫 聖誕節前夕，德國東部城市馬格德堡上周五晚發生疑似恐襲，一輛汽車撞向聖誕市集人群，造成至少5人死亡，超過200人受傷。施襲者當場被捕，他是一名50歲左右的沙特阿拉伯裔男子，在馬格德堡附近城市任職醫生。

事發在上周五晚上7時04分，疑犯駕駛一輛租賃房車闖入馬格德堡市政廳附近一個聖誕市集，橫衝直撞400米才停下。有目擊者表示，房車以之字形路線行駛，穿越整個市集期間直接撞向人群，街道上的尖叫聲此起彼落。現場情況十分混亂，有小孩受驚大哭，有人嘗試替倒地傷者急救。司機下車後高舉雙手，持槍警員命令他伏在地上，由其他趕到現場的警員把他拘捕。

救援人員在現場豎起帳篷，即場治療傷者。首批10至20名傷者送往馬格德堡大學醫院，醫院深切治療部增加病床應對。死者當中包括一名兒童，薩克森—安哈爾特州州長哈塞洛夫形容事件可怕，由於部分傷者情況不容樂觀，死亡人數可能會繼續上升。總理紹爾茨向死者家屬致哀，並指事件預示一些可怕事情即將發生。

疑犯傳不在極端分子名單 警方調查施襲者動機，初步相信他是單獨犯案。疑犯於2006年抵達德國，並擁有德國永久居留權，沙特外交部譴責襲擊。有消息人士透露，疑犯不在德國執法部門關注的極端分子名單上。內政部長費澤爾上月曾經表示，沒有具體迹象顯示今年聖誕市集面臨危險，但保持警惕是明智之舉。馬格德堡位於首都柏林以西，是薩克森—安哈爾特州首府，人口約24萬。

暫未有中國公民傷亡報告 歐洲理事會主席科斯塔、法國總統馬克龍對襲擊感到震驚。歐盟委員會萊恩向受害者及其家屬表示哀悼和慰問，強調須嚴懲同類暴力行為。中國駐德國大使館證實，暫未收到中國公民傷亡報告，但提醒在德中國公民增強風險防範意識，密切關注當地安全形勢，假期避免前往集會活動，遠離人員聚集區域，加強自我保護，確保人身安全。

柏林在2016年曾發生貨車撞向聖誕市集事件，造成12人死亡，數十人受傷，施襲者幾日後在意大利被擊斃，極端回教組織「伊斯蘭國」（IS）承認責任。本報綜合報道