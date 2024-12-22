孕產婦保健品疑不符配方 公司斥詆毀

【本報綜合報道】山西運城市近日有消費者投訴，一款孕產婦保健品未依配方生產，可能用「富馬酸亞鐵」代替「還原鐵粉」，與政府批文所寫成分不同。消費者隨後將生產公司「山西康惠中天醫藥科技有限公司」舉報至運城市監局，目前已立案調查。惟涉事公司工作人員前日怒斥，有對家公司對其產品惡意詆毀，目前循法律程序解決。

用家指胎兒發育不良終流產 消費者劉博的妻子數年前懷孕，便購買自己當時所在公司生產的保健品「美好孕育阿法林-潤康膠囊片劑孕產婦專用型」，詎料最終因胎兒發育不良，妻子在醫生的建議下做流產手術。劉博懷疑妻子流產，可能與懷孕期間僅吃過這款保健品有關，以往亦曾聽生產線前同事表示，這款保健品可能用「富馬酸亞鐵」代替包裝標籤上的「還原鐵粉」。

專家解釋，還原鐵粉是「鐵」的統稱，而富馬酸亞鐵是還原鐵的一種。涉事公司工作人員強調，公司按國家法律法規生產銷售產品，若對產品成分和工藝有疑問，可安排工廠專業技術人員詳細解釋。該公司曾於10月發布聲明，斥責網絡出現惡意誹謗公司品牌及產品的虛假訊息，公司已向有關部門說明情況，經對方調查取證和第三方檢測全部合格。